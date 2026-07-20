Magyar Péter a közösségi oldalán teszteli az új köztársasági elnök személyét

Közös egyeztetésre hívta követőit Magyar Péter, hogy válasszák ki együtt az új köztársasági elnököt. De nem várta meg a konzultálást és a közös döntést a kormányfő, inkább bejegyzést írt a Facebook-ra, ahol Polgár Juditot javasolta az államfői tisztségre.

A miniszterelnök posztja alatt többen is nemtetszésüket fejezték ki: „Állítólag úgy volt, hogy a nép választ. Sokan nem támogatják.” – írta egy felhasználó. Egy másik kommentelő pedig inkább jogvégzett személyt látna szívesen az államfői székben. De volt olyan is, aki szerint elhamarkodottan ragadott klaviatúrát a miniszterelnök. Egyébként a legtöbb hozzászóló a társadalmi egyeztetést hiányolta, amit korábban maga Magyar Péter ígért. A kormányfő vélhetően a negatív visszajelzések miatt letiltotta a kommentelést, majd meggondolhatta magát, és újra elérhetővé tette a hozzászólások írását bejegyzésénél.

Nemcsak az államfő megválasztásánál tűnhet átgondolatlannak Magyar Péter elképzelése. Korábban például sógorát, Melléthei-Barna Mártont, a Tisza Párt támogatóját és képviselőjét akarta igazságügyi miniszternek jelölni, végül azonban kifarolt az elképzelésből. De nemcsak rokona esetében hátrált meg Magyar Péter, a kormányalakítás során ugyanis a Tisza Párt gyermek- és oktatásügyi miniszterének kiválasztásánál Rubovszky Rita neve is felmerült, emiatt pedig neki is estek a kormányfőnek az interneten. Magyar Péter ezek után azt a Lannert Juditot választotta, aki nemcsak az iskolabezárások mellett állt ki, hanem Ukrajna és az LMBTQ-ügyek mellett is letette voksát közösségi oldalán.