A NATO főparancsnoka reális fenyegetésnek tekinti Oroszországot

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- NATO katonai főparancsnokai: A NATO készen áll az Oroszországgal szembeni háborúra

Giuseppe Cavo Dragone olasz admirális szerint a NATO-nak segítenie kell az ukrajnai építkezésben, közös vállalkozásokat kell létrehoznia az ukránokkal, mert most már ők is biztonsági szolgáltatók.

- Németország is beleegyezett a francia stratégiai erők atomháborús gyakorlatain való részvételbe

Németország csatlakozik a francia nukleáris elrettentéshez: Berlin beleegyezett a francia stratégiai erők atomháborús gyakorlatain való részvételbe. Emmanuel Macron francia elnök közölte: Németország egyike annak a nyolc országnak, amelyek csatlakoznak a francia vezetésű nukleáris elrettentési projekthez.

- Az Egyesült Államok és Oroszország folytatja az egyeztetést a háború lezárásáról

- Tömegek tüntetnek Ukrajnában, amiért Volodimir Zelenszkij menesztette a védelmi minisztert