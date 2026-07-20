A NATO főparancsnoka reális fenyegetésnek tekinti Oroszországot

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- NATO katonai főparancsnokai: A NATO készen áll az Oroszországgal szembeni háborúra
Giuseppe Cavo Dragone olasz admirális szerint a NATO-nak segítenie kell az ukrajnai építkezésben, közös vállalkozásokat kell létrehoznia az ukránokkal, mert most már ők is biztonsági szolgáltatók.
- Németország is beleegyezett a francia stratégiai erők atomháborús gyakorlatain való részvételbe
Németország csatlakozik a francia nukleáris elrettentéshez: Berlin beleegyezett a francia stratégiai erők atomháborús gyakorlatain való részvételbe. Emmanuel Macron francia elnök közölte: Németország egyike annak a nyolc országnak, amelyek csatlakoznak a francia vezetésű nukleáris elrettentési projekthez.
- Az Egyesült Államok és Oroszország folytatja az egyeztetést a háború lezárásáról
- Tömegek tüntetnek Ukrajnában, amiért Volodimir Zelenszkij menesztette a védelmi minisztert