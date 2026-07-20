Cinikus színjáték: a demokráciát megtaposó hatalom csak engedelmes bábot keres Sulyok helyére

A Tisza-kormány a legkifinomultabb, legveszélyesebb hatalomtechnikát alkalmazza hazánkban. Magyar Péter úgy tesz, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne a köztársasági elnök eltávolítása. Most álszent módon azt hazudja, hogy az emberekkel közösen választanak új államfőt. Olyan ez, mint a mutatványos trükkje a búcsúban.

Elhiteti veled, hogy te döntesz, de a pakli meg van jelölve. Nógrádi György helyett most Németh Balázs mondta ki a kemény igazságot: komoly ember nem foglalja el az erőszakkal kiürített Sándor-palotát. Egy ilyen precedens után csak olyanok állnak majd sorba, akik soha nem fognak szembemenni a zsarnoksággal.