Az Országgyűlés elnöke látja el átmenetileg az államfői feladatokat

Sulyok Tamás szombaton írta alá az elmozdításáról is szóló 17. Alaptörvény-módosítást. Az államfő úgy fogalmazott, ez a módosítás töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában, és olyan negatív precedenst teremt, amely mély sebet ejt a demokrácia, a hatalmi ágak megosztása és a jogállamiság alkotmányos értékein.

Ám amíg nem választják meg a új államfőt, július 20-tól átmenetileg Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Forsthoffer Ágnes a balatonfüredi egyéni választási körzetben szerzett mandátumot áprilisban az országgyűlési választásokon, majd a Tisza Párt alelnöke is lett.

Forsthoffer Ágnes nem a megszokott politikai pályáról érkezett. Korábban a turisztikai ágazatban tevékenykedett, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének balatoni régióvezetője volt. A Tisza Párt vezető politikusa a választás után már nem volt túl bőbeszédű a sajtóval. A HírTV egy közterületen tartott fórumon szerette volna kérdezni Forsthoffer Ágnest, azonban aktivistái és szimpatizánsai ellehetetlenítették a stáb munkáját. Egy aktivista kivette az operatőr kamerájából az akkumulátort, ezzel egy időre sikerült megakadályoznia a forgatást.

Forsthoffer Ágnest végül az Országgyűlés alakuló ülésén, májusban választották meg házelnöknek, Magyar Péter viselkedését azonban nem mindig tudta kontrollálni. Június végén meg is vonta a szót a miniszterelnöktől, Magyar Péter a lépés után nekiment saját házelnökének, távollétében hevesen kritizálni kezdte. A kormányfő végül a botrány után közösségi oldalára egy közös képet tett ki Forsthoffer Ágnessel, és azt bizonygatta, hogy szent a béke köztük.

Forsthoffer Ágnesnek az átmeneti megbízatása alatt fel kell függesztenie képviselői munkáját, a házelnökséget pedig az egyik tisztás alelnöknek adja át.