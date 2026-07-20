Terrorista vagy zavart elme?

K. Attila még 2024. január 15-én én robbantással fenyegette meg többek között a TEK-et, az ORFK-t, a Váci Rendőrkapitányságot és több budapesti kapitányságot is.

Az ügyész kiemelte, hogy a vádlott az e-mailek megírásakor nem rendelkezett sem lőszerrel, sem lőfegyverrel. K. Attila autizmus spektrumzavarral él, a levelek megírásakor súlyos szorongás tört rá. A vádlott édesanyja elmondta stábunknak, hogy fia egy jó képességű végzős egyetemista, de olykor nem tudja kezelni a szorongását és nem tudja felmérni tetteinek a következményét. Egy mentáltréner már évek óta foglalkozik K. Attilával, ő volt az a személy, aki megkereste a TEK-et és jelezte, hogy ne vegyék komolyan a fenyegető e-maileket. A vádlottnak korábban több hasonló ügye is volt már, például a Parlament felrobbantásával is fenyegetőzött.

A Budapest Környéki Törvényszék ítéletet hirdetett K. Attila ügyében: a felfüggesztett börtönbüntetés idejére a bíróság elrendelte a férfi pártfogói felügyeletét, emellett 1,3 millió forint perköltség megfizetésére kötelezte. A döntést a vádlott és védője, valamint az ügyészség is elfogadta, így az ítélet jogerős.