Történelmi tűzvész Belgiumban, gyanús gyújtogatások a szomszédban

Történelmi léptékű erdőtüzek és drámai pusztítás sújtja Európa több országát. Belgium történetének eddigi legnagyobb tüze mintegy 3000 hektárt perzselt fel, elpusztítva két olyan évezredes tőzeglápot is, amelyekből mindössze három létezett az országban. A területen félezer tűzoltó küzd a lángokkal, ám a mélyben izzó tőzeg miatt a teljes eloltás akár hónapokig is eltarthat.

Görögországban is elszabadult a pokol. Szalamisz szigetén halálos áldozatokat követelt a tűzvész, ahonnan több mint 500 embert kellett kimenekíteni a tengeren keresztül. Agios Vasileiosban viszont nem a természet, hanem vélhetően egy szélerőmű elektromos hálózatának meghibásodása okozott katasztrófát, rávilágítva a megújuló energiainfrastruktúra biztonsági hiányosságaira.

Eközben Horvátországban már nem csak a hőség jelent veszélyt: Zára környékén terrorcselekmény gyanújával tartóztattak le négy embert, akik a hatóságok szerint szándékosan, tíz helyen gyújtogattak.