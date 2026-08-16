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Erdőtüzekkel küzdenek Európa-szerte

A hatóságok szerint a szélsőséges időjárás egyre nagyobb kihívást jelent, és a klímaváltozás tovább növeli az erdőtüzek kockázatát.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
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Lángokkal küzdenek Európa több pontján is, a rekordhőség és az aszály miatt egyre súlyosabb erdőtüzek pusztítanak. Belgiumban történelmi méretű tűz tombol, Németországban több ezer embert kellett evakuálni, Horvátországban pedig halálos áldozatot is követelt a lángok terjedése. 

 

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