Erdőtüzekkel küzdenek Európa-szerte

Lángokkal küzdenek Európa több pontján is, a rekordhőség és az aszály miatt egyre súlyosabb erdőtüzek pusztítanak. Belgiumban történelmi méretű tűz tombol, Németországban több ezer embert kellett evakuálni, Horvátországban pedig halálos áldozatot is követelt a lángok terjedése.