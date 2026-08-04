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Rávilágított az uniós tagállamok között húzódó migrációs törésvonalakra a ceutai válság

Miután néhány nap leforgása alatt mintegy 60 ezer migráns szökött át spanyol területre, szombaton 22 uniós tagállam kormánya fordult levélben az Európai Unió Tanácsához, arra kérve az elnökséget, hogy dolgozzon ki összehangolt európai választ a kialakult helyzetre.

  • Híradó
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  • Forrás: HírTV
  • Fotó: Cristian Borrego Sala
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A bevándorlók Marokkó felől szárazföldön és tengeren jutottak az unió területére

Több száz migráns táborozott hétfőn Spanyolország észak-afrikai területének egyik strandján Ceutában. Spanyolország szerint az elmúlt napokban a migránsok többsége már visszatért Marokkóba, miután kiderült számukra, hogy a befogadó táborok telítve voltak, illetve nincs munka és megélhetés. A kísérő nélkül érkezett kiskorúak – mintegy ötszázan – továbbra is spanyol területen maradtak.

A válság diplomáciai feszültséget szított az EU-n belül a határpolitika miatt

Míg Spanyolország több uniós partnerét is azzal vádolta meg, hogy nem elég nem segítőkész, több uniós vezető is épp Spanyolországot tette felelőssé a történtekért. A spanyol jobboldali Vox párt vezetője is élesen bírálta a spanyol miniszterelnököt.  A spanyol kormány továbbra is védi migrációs politikáját, és tagadja, hogy a korábbi tartózkodási programok ösztönözték volna a ceutai rohamot.

Az Európai Bizottság elnöke közösségi média bejegyzésben arról írt, hogy a ceutai válság megmutatja, miért fontos európai határaink ellenőrzése. Ursula von der Leyen szerint az EU-nak erős rendszere van, melyet tovább kell erősíteni. Az uniós országok azonban nem osztották a bizottság elnökének álláspontját. 

Az egyre fokozódó feszültség miatt Olaszország visszaállította a részleges határellenőrzést a Spanyolországból érkezőkkel szemben. Sőt, 22 európai ország vezetője írta alá azt a levelet, amelyet Giorgia Meloni olasz és Mette Frederiksen dán miniszterelnök kezdeményezett az Európai Unió vezetőinek. A dokumentumban arra kérik az Európai Unió Tanácsának ír elnökségét, hogy dolgozzon ki összehangolt európai választ a kialakult helyzetre. A dokumentumot Magyar Péter is aláírta, a miniszterelnök azonban a válsághelyzetet nem kommentálta. Emellett ma délelőtt az európai uniós belügyminiszterek egy videókonferenciát is tartottak.

 

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