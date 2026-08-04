Rávilágított az uniós tagállamok között húzódó migrációs törésvonalakra a ceutai válság

A bevándorlók Marokkó felől szárazföldön és tengeren jutottak az unió területére

Több száz migráns táborozott hétfőn Spanyolország észak-afrikai területének egyik strandján Ceutában. Spanyolország szerint az elmúlt napokban a migránsok többsége már visszatért Marokkóba, miután kiderült számukra, hogy a befogadó táborok telítve voltak, illetve nincs munka és megélhetés. A kísérő nélkül érkezett kiskorúak – mintegy ötszázan – továbbra is spanyol területen maradtak.

A válság diplomáciai feszültséget szított az EU-n belül a határpolitika miatt

Míg Spanyolország több uniós partnerét is azzal vádolta meg, hogy nem elég nem segítőkész, több uniós vezető is épp Spanyolországot tette felelőssé a történtekért. A spanyol jobboldali Vox párt vezetője is élesen bírálta a spanyol miniszterelnököt. A spanyol kormány továbbra is védi migrációs politikáját, és tagadja, hogy a korábbi tartózkodási programok ösztönözték volna a ceutai rohamot.

Az Európai Bizottság elnöke közösségi média bejegyzésben arról írt, hogy a ceutai válság megmutatja, miért fontos európai határaink ellenőrzése. Ursula von der Leyen szerint az EU-nak erős rendszere van, melyet tovább kell erősíteni. Az uniós országok azonban nem osztották a bizottság elnökének álláspontját.

Az egyre fokozódó feszültség miatt Olaszország visszaállította a részleges határellenőrzést a Spanyolországból érkezőkkel szemben. Sőt, 22 európai ország vezetője írta alá azt a levelet, amelyet Giorgia Meloni olasz és Mette Frederiksen dán miniszterelnök kezdeményezett az Európai Unió vezetőinek. A dokumentumban arra kérik az Európai Unió Tanácsának ír elnökségét, hogy dolgozzon ki összehangolt európai választ a kialakult helyzetre. A dokumentumot Magyar Péter is aláírta, a miniszterelnök azonban a válsághelyzetet nem kommentálta. Emellett ma délelőtt az európai uniós belügyminiszterek egy videókonferenciát is tartottak.