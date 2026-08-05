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Oroszország újabb csapásokat mér Kijevre, Ukrajna mélyen orosz területeken támad gazdasági célpontokat

Továbbra is a drónháború határozza meg az ukrajnai frontot.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
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Oroszország újabb csapásokat mér Kijevre, Ukrajna mélyen orosz területeken támad gazdasági célpontokat. A felek egymás infrastruktúráját és utánpótlási rendszereit próbálják gyengíteni, miközben a civilek is egyre gyakrabban kerülnek veszélybe. Megrázó felvételek következnek. 

 

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