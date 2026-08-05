Kiemelt videók

Washington szerint közel a megállapodás, Teherán viszont továbbra is tagadja a tárgyalásokat

Trump külügyminisztere szerint is közeledhet a megállapodás a Hormuzi-szoros hajóforgalmáról.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Marco Rubio amerikai külügyminiszter: „Úgy gondolom, hogy jelenleg tárgyalások és egyeztetések zajlanak Omán és Irán között arról, hogyan tudnának a hadihajók biztonságosan áthaladni ezen a területen rövid távon, miközben hosszabb távú tárgyalások felé haladunk Irán atomprogramjának felszámolásáról. Annyit mondhatok, hogy előrelépés történt ezeken az egyeztetéseken, de még nincs végleges megállapodás. Reméljük, hogy ez hamarosan megszülethet.”- közölte Marco Rubio.

 

Továbbiak a témában