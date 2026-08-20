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Szorul a hurok a Donbaszban, Zelenszkij könyörög

Súlyos, összehangolt orosz rakéta- és dróntámadás érte Kijevet és térségét, amelyben több mint tízen életüket vesztették, és tucatnyian megsérültek. Volodimir Zelenszki ukrán elnök masszív csapásról számolt be, hangsúlyozva, hogy Moszkva a nyugati légvédelmi kapacitások – különösen a Patriot rendszerekhez való elfogórakéták – hiányát kihasználva méri a csapásokat az ukrán infrastruktúrára.

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A HírTV Láncreakció című műsorában Somkuti Bálint és Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértők elemzték a helyzetet. Az adás megszólalói rámutattak: Oroszország tudatos, felőrlő taktikát alkalmaz a Donbaszban, miközben a stratégiai erődvárosok (Slovjanszk és Kramatorszk) ostroma már csak idő kérdése. 

A műsorban szó esik az ukrán belpolitikai feszültségekről és a választások elmaradásából fakadó legitimációs válságról, valamint az amerikai haderő stratégiai váltásáról is: a közel-keleti radarveszteségek hatására Washington az orosz S-300-as és S-400-as rendszerek mintájára már nagy mobilitású légvédelmi radarok fejlesztését tervezi.

 

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