Szorul a hurok a Donbaszban, Zelenszkij könyörög

A HírTV Láncreakció című műsorában Somkuti Bálint és Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértők elemzték a helyzetet. Az adás megszólalói rámutattak: Oroszország tudatos, felőrlő taktikát alkalmaz a Donbaszban, miközben a stratégiai erődvárosok (Slovjanszk és Kramatorszk) ostroma már csak idő kérdése.

A műsorban szó esik az ukrán belpolitikai feszültségekről és a választások elmaradásából fakadó legitimációs válságról, valamint az amerikai haderő stratégiai váltásáról is: a közel-keleti radarveszteségek hatására Washington az orosz S-300-as és S-400-as rendszerek mintájára már nagy mobilitású légvédelmi radarok fejlesztését tervezi.