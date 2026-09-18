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Magyar Pétert nem érdekli a kormányzás

A 444 írt arról, hogy egy „mini puccs” készülhetett korábban Magyar Péter ellen. A portál szerint Radnai Márk és Tóth Péter, aki korábban a Tisza Párt kampányfőnöke volt, kifogásolták a jelenlegi miniszterelnök stílusát. Mit lehet ebből érzékelni?

  • Péntek 18
  • 2 órája
  • Frissítve: 1 órája
  • Forrás: HírTV
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A Péntek 18 Extrában folytatjuk a beszélgetést Szűcs Gáborral, a Fidesz országgyűlési képviselőjével. Több témát érintettünk már a televízióban, és kérdeztük arról is, hogy milyen a hangulat a Parlament folyosóin.

 

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