Megkezdődtek a háromnapos választások Oroszországban

Már kora reggel elkezdtek áramlani az emberek a szavazóhelyiségekbe, Oroszországban pénteken kezdődött meg a háromnapos parlamenti választás. Ez az első a 2022-ben kezdődött orosz-ukrán háború kirobbanása óta.

Az előrejelzések szerint az Egységes Oroszország nevű kormánypárt, amely Vlagyimir Putyin elnököt támogatja, várhatóan megőrzi döntő többségét. A háborúellenes jelöltek többségét kizárták a választási listáról. Azonban most először az orosz ellenőrzés alatt álló ukrajnai Donyeck megye lakói is részt vehetnek a voksoláson.

Vlagyimir Putyin online adta le szavazatát. Az orosz Központi Választási Bizottság szerint a részvételi arány moszkvai idő szerint 14 órakor 10,41% volt, délig több mint kétmillióan szavaztak online.