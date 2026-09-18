A spanyol hatóságok megkezdték a ceutai strandok megtisztítását

A készenléti rendőröknek sikerült ellenőrzésük alá vonniuk az emberáradatot, kisebb csoportokba gyűjtve engedik őket közelebb a kikötőhöz. Ettől az erőszakos jelenetek még nem szűntek meg teljesen, a rendőrök többször a levegőbe lőttek, vagy épp a gumibottal fegyelmezték a tömeget.

A migránsok a strandon maguk által összetákolt kalibákban laknak. Arra várnak, hogy a település táborába szállásolják el őket. Eddig 1800 illegális bevándorlónak biztosítottak ott helyet a hatóságok, de ez messze nem elég. Az intézkedés szinte már az utolsó pillanatban érkezett, Ceuta lakói már torkig voltak az utcákat ellepő migránsoktól. Csütörtökön is tüntettek: tanárok követelték az iskolák védelmének javítását.

Mónica García Gómez szorgalmazta, hogy Ceuta gyorsítsa fel a kísérő nélküli kiskorúak átszállítását Spanyolország európai részébe. Rámutatott: az ő áthelyezésük enyhítené a városra nehezedő nyomást. Az egészségügyi miniszter szerint a normalitáshoz való visszatérés kulcsa a migránsok elszállásolása olyan létesítményekbe, amelyekben a biztonsági és higiéniai feltételek garantáltak. A város további 3000 elhelyezésére alkalmas területet keres, de az októberi rossz idő már a küszöbön áll.