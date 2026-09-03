Moszkva odacsap Berlinnek: bezárják a Goethe Intézet oroszországi központjait

Moszkva bezárja a Goethe Intézet három oroszországi központját, válaszul arra, hogy Németország bezárta a berlini Orosz Kulturális Központot és a bonni orosz főkonzulátust. Németország egy Lipcse repülőterén lezuhant drónnal kapcsolatos feltételezésre alapozta intézkedéseit, Moszkva pedig erre válaszul megszünteti a Goethe Intézet működését Moszkvában, Szentpéterváron és Jekatyerinburgban.

Lavrov arról számolt be, hogy ezzel véget ér Németország kulturális jelenléte Oroszországban, amely az ukrajnai konfliktus ellenére eddig fennmaradt.