Kormányzati tájékoztató 15 órától – Kövesse élőben a HírTV-n!

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Mintegy 40 napirendi pontot tárgyalt a Tisza-kormány. A kabinet szerdai ülésén szó volt többek között a kaszinókoncessziók teljes átalakításáról, gyermekvédelmi kérdésekről, a megváltozott munkaképességűek ellátásának emeléséről, az Országos Környezetvédelmi Főhatóság felállításáról, valamint egy 3 milliárd forintos azbesztpályázat kiírásáról.