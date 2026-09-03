Itt minden éjjel megismétlődik egy évmilliós csoda – de az ember mindent felboríthat

Éjszakánként különös látogatók érkeznek Jemen egyik legszebb partszakaszára. A tengeri teknősök generációról generációra ugyanoda térnek vissza, hogy lerakják tojásaikat. A rezervátum területén azonban egyre nehezebb összeegyeztetni a teknősök nyugalmát a turisták jelenlétével – a természetvédők most azért küzdenek, hogy a két világ megférjen egymás mellett.

A nőstények a partra mászva helyet keresnek, majd gödröt ásnak a homokba, és ide rakják le tojásaikat. Ezután visszatérnek a tengerbe. A tojások és később a kikelő apró teknősök azonban rendkívül sérülékenyek.

A rezervátumban két különösen fontos faj fordul elő: a zöld tengeri teknős és a közönséges cserepesteknős. Utóbbit a Természetvédelmi Világszövetség, az IUCN súlyosan veszélyeztetett fajként tartja nyilván.

Éppen ezért különösen nagy a helyiek felelőssége. A tengerbiológus szerint ha a teknősök ezt a területet választották szaporodásuk helyszínéül, akkor az emberek feladata, hogy biztosítsák számukra a nyugalmat.



Csakhogy a több kilométeres, nyitott partszakasz ellenőrzése nem egyszerű. A rezervátum ugyanis nemcsak természetvédelmi terület, hanem kedvelt kirándulóhely is. Autók érkeznek a homokos partra, családok táboroznak, fürdenek és horgásznak itt.