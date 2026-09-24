A pápai audiencia után itthon már a fuvarozók várnak válaszokat

A Magyar Péter vatikáni látogatása során Magyar Péter audiencián találkozott XIV. Leó pápa társaságában. A Szentszék szerint a katolikus egyház magyarországi szerepéről, oktatásról, a veszélyeztetett keresztény közösségekről, valamint Ukrajnáról és a Közel-Keletről is egyeztettek.

Itthon eközben tovább tart a Terror Háza körüli vita. Tarr Zoltán Terror Háza látogatása az újranyitás előtti este történt: Schmidt Mária szerint a miniszter ekkor látta először a kiállítást, a minisztérium viszont csak azt erősítette meg, hogy Tarr este nyolckor járta be az intézményt. Arra nem válaszoltak, korábban járt-e ott.

Közben az üzemanyagárak miatt két vállalkozói csoport is egyre erősebben hallatja a hangját. A fuvarozók országos útlezárása egyelőre lehetőség: az érdekképviseletek szeptember 29-én három miniszterrel tárgyalnak, és közölték, hogy érdemi eredmény nélkül demonstrációhoz is nyúlhatnak. A Független Benzinkutak Szövetsége szeptember 28. és október 1. között négynapos fórumot tart a Kossuth téren.

A stúdió vendégei: Magyar György ügyvéd, Kurucz Dániel, a Köztér főszerkesztője, Lattmann Tamás nemzetközi jogász és Kiss Rajmund diplomáciai szakértő.