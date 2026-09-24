Junior Prima díj: fiatal tehetségek reflektorfényben

A Prima Primissima díj alapítói 2007-ben hozták létre a Junior Prima díjat, hogy a fiatal tehetségek munkáját is elismerjék. A díjat évente adják át, és az elmúlt évek során a magyar kulturális és tudományos élet számos ma már ismert szereplője részesült benne.

Az idei díjátadón az elismeréseket Ginzer Ildikó, a bank vezérigazgató-helyettese adta át. Szerinte a tehetséggondozás hosszú távú befektetés a magyar kulturális élet jövőjébe. A Junior Prima díj zsűrije olyan prominens személyiségeket vonultatott fel, mint Kováts Adél színművésznő, a Radnóti Színház igazgatója; Káel Csaba rendező, a MÜPA vezérigazgatója; Alejsza Popova balettművész; és Rudolf Péter, a Vígszínház igazgatója.

A Junior Prima díj mára az egyik legrangosabb hazai elismeréssé vált a fiatal művészek számára, amely nemcsak szakmai presztízst, hanem fontos erkölcsi és anyagi támogatást is jelent pályájuk elején.