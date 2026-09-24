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Junior Prima díj: fiatal tehetségek reflektorfényben

Átadták a jövő művészeinek az idei Junior Prima díjakat. Az elismerést azok a 30 év alatti fiatalok kaphatják meg, akik saját területükön kiemelkedő eredményeket értek el. A színház-, film- és táncművészeti kategória támogatója az egyik legnagyobb hazai tulajdonú bank.

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  • Frissítve: 2 órája
  • Forrás: HírTV
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A Prima Primissima díj alapítói 2007-ben hozták létre a Junior Prima díjat, hogy a fiatal tehetségek munkáját is elismerjék. A díjat évente adják át, és az elmúlt évek során a magyar kulturális és tudományos élet számos ma már ismert szereplője részesült benne.

Az idei díjátadón az elismeréseket Ginzer Ildikó, a bank vezérigazgató-helyettese adta át. Szerinte a tehetséggondozás hosszú távú befektetés a magyar kulturális élet jövőjébe. A Junior Prima díj zsűrije olyan prominens személyiségeket vonultatott fel, mint Kováts Adél színművésznő, a Radnóti Színház igazgatója; Káel Csaba rendező, a MÜPA vezérigazgatója; Alejsza Popova balettművész; és Rudolf Péter, a Vígszínház igazgatója. 

A Junior Prima díj mára az egyik legrangosabb hazai elismeréssé vált a fiatal művészek számára, amely nemcsak szakmai presztízst, hanem fontos erkölcsi és anyagi támogatást is jelent pályájuk elején. 

 

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