Átadták a 2026-os Vasvári-díjakat a Vasvári 200 emlékévben

A Magyar Nemzeti Múzeum épületének szellemisége elválaszthatatlan az 1848-49-es szabadságharctól és a magyar szabadságtól. A hagyományoknak megfelelően a Vasvári 200 emlékév keretében a díszteremben adták át a 2026-os Vasvári-díjakat. A Vasvári Pál Polgári Egyesület 2014-ben alapította a díjat, ami nemcsak elismerést, de történelmi visszatekintést is jelent. Tóth Kálmán társelnökkel fáradhatatlanul dolgoztak, hogy az egyesület hamar a köztudatba kerüljön. 21 fővel indult el, ma 230 fővel büszkélkedik, célja a Vasvári-kultusz megismertetése és terjesztése.

Az idei díjazottak közt szerepelt Pelsőczy László színművész, a Vasvári Pál KamaraSzínház színész-igazgatója; Nyerges Attila énekes, dalszerző, az Ismerős Arcok zenekar frontembere; dr. Zsigmond Gábor történész, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnök-főigazgatója; és a Rákóczi Szövetség képviseletében Szilágyi Zsolt.

Az eseményen Berencsy Martin és Papp Attila színművészek egy összeállított részletet mutattak be A szabadság fáklyái - In memoriam Vasvári Pál című darabból, melynek az ősbemutatója november 7-én lesz a XVIII. kerületi Pestszentimrei Közösségi Házban. A díjátadó koszorúzással zárult a múzeum mögött található Vasvári-szobornál.