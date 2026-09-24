A Vatikánban szóba kerültek Magyar Péter legkényesebb társadalomromboló tervei?

A Magyar Péter vatikáni látogatása során Magyar Péter és XIV. Leó pápa között szóba került az oktatás, a katolikus egyház társadalmi szerepe és a kiszolgáltatott keresztény közösségek védelme. A közlemény viszont nem mondja meg, hogy felvetődött-e például az azonos nemű párok örökbefogadásának szabályozása, amelynek megváltoztatását a miniszterelnök szeptemberben bejelentette. A nyitott kérdés ezért nem az, mit „gondolhatott” a pápa, hanem az, hogy ezekről a konkrét ügyekről tárgyaltak-e.

Közben az Alapjogokért Központ házkutatása kapcsán az Alapjogokért Központ ügyében hűtlen kezelés gyanújával folyik eljárás, de egyelőre nincs megállapított büntetőjogi felelősség. A rendőrség bizonyítékokat gyűjt és tanúkat hallgat ki. A Független Benzinkutak Szövetsége által meghirdetett független benzinkutak Kossuth téri fóruma pedig egy régebb óta húzódó piaci problémát tesz a jelenlegi kormány asztalára: a szervezet saját közlése szerint négy éve vár érdemi megoldást.

A három történet közös, tényszerűen védhető kérdése: hogyan reagál a kormány azokra az ügyekre, ahol már nem kampányígéretek, hanem konkrét társadalompolitikai, jogállami és gazdasági döntések következményeit kell kezelnie?

Műsorvezető: Velkovics Vilmos

Vendégek: Gajdics Ottó, Szentesi Zöldi László, Szikra Levente