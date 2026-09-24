Segítséget ígért egy állatmenhelynek a Tisza, de cserbenhagyták őket

Nagy pacsi, ölelés, drámai zene, és látványos szalmabála görgetés

Ilyen videóval jelentkezett 4 nappal az áprilisi választás előtt Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke. A politikus a balatoni Dharma Ló-és Állatmenhelyen forgatott egy drámai hangvételű kisfilmet. Radnai Márk a menhely vezetőjét akkor támogatásáról biztosította.

Az állatmenhely vezetője szerint azonban a látogatás nem szólt másról, mint politikai hergelésről, hangulatkeltésről és a lájkvadászatról.

A tulajdonos visszaemlékezett a forgatás napjára is

Bejegyzésében azt írta, hogy a Tisza Párt alelnökének stábja rengeteg kamerával, drónnal, hangtechnikussal, stúdióvilágítással és annyi autóval érkezett a helyszínre, hogy alig fértek el az udvaron. Szerinte Radnai Márk támogatásáról biztosította az állatmenhelyet, de végül megkereséseikre nem válaszolt.

Köszönjük, hogy tavasszal az állataink statiszták lehettek a hamis reményeket adó, üres ígéretekkel teli kampányvideódban a választás hajrájában.

– írta a menhely vezetője, aki úgy véli, kihasználták őket politikai haszonszerzésre. Az eset azért is felháborító, mert Radnai Márk a Tisza-kormányon belül a társadalmi párbeszédért felelős kormánybiztos, viszont ami történt, nem párbeszéd – tette hozzá.

A bejegyzésre később kommentben reagált a tiszás politikus

Radnai többek között azt írta: ő elment a menhelyre, kisfilmet készített a látogatásról, és még egy kis pénzt is hagyott a párkányon. A tulajdonos válaszában ismét elhívta a képviselőt.

Az állatmenhely helyszínén járt Híradónk is, a területen azonban kisebb mezőgazdasági épületeken kívül más nem volt. A lovak és a kisfilmben bemutatott állatok eltűntek, nem találtuk a helyszínen a tulajdonost sem. Az esettel összefüggésben kerestük az állatmenhely vezetőjét is, megkeresésünkre azonban adásunkig nem reagált.