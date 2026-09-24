Magyar Péter a pápánál, Tarr a Terror Házában, hétfőn pedig mentelmi szavazás

Magyar Péter vatikáni látogatása során Magyar Péter találkozott XIV. Leó pápa képviselőjeként a katolikus egyház fejével, de a Szentszék közleménye konkrét tárgyalási témákról beszél, nem a magyar kormány politikájának általános jóváhagyásáról. Oktatás, a katolikus egyház szerepe, üldözött keresztények és nemzetközi konfliktusok kerültek szóba.

A Terror Háza ügye másfajta intézményi kérdést vet fel. Tarr Zoltán Terror Háza látogatása csak azután történt, hogy a miniszter már bejelentette Schmidt Mária leváltását és a múzeum szakmai átvilágítását. Azt ugyanakkor nem tudjuk bizonyítani, hogy Tarr korábban soha nem látta a kiállítást, ezért ezt Schmidt Mária állításaként kell kezelni. A vizsgálható kérdés inkább az: milyen konkrét szakmai kifogások alapján született az eredeti döntés.

Hétfőn pedig már közvetlenül a mentelmi jog működése kerül próbára: a négy képviselő mentelmi joga mellett a legfőbb ügyész személyéről is határozhatnak. A mentelmi jog felfüggesztése nem ítélet és nem előzetes bűnösségi megállapítás, hanem lehetővé teszi az eljárás folytatását. Magyar esetében ezért a politikai kommunikációnál jóval fontosabb lesz, milyen bizonyítékokat tár fel és milyen jogi következtetésre jut majd a hatóság.

Vendégeink: Both Hunor, Máté Patrik, ifj. Lomnici Zoltán