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Magyar Péter a pápánál, Tarr a Terror Házában, hétfőn pedig mentelmi szavazás

Vatikáni audiencia, újabb fordulat a Terror Háza körüli vitában és rendkívüli parlamenti ülés kerül a Monitor középpontjába. Magyar Péter csütörtökön XIV. Leó pápával tárgyalt, hétfőn pedig saját mentelmi ügyében is dönthet az Országgyűlés.

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Magyar Péter vatikáni látogatása során Magyar Péter találkozott XIV. Leó pápa képviselőjeként a katolikus egyház fejével, de a Szentszék közleménye konkrét tárgyalási témákról beszél, nem a magyar kormány politikájának általános jóváhagyásáról. Oktatás, a katolikus egyház szerepe, üldözött keresztények és nemzetközi konfliktusok kerültek szóba. 

A Terror Háza ügye másfajta intézményi kérdést vet fel. Tarr Zoltán Terror Háza látogatása csak azután történt, hogy a miniszter már bejelentette Schmidt Mária leváltását és a múzeum szakmai átvilágítását. Azt ugyanakkor nem tudjuk bizonyítani, hogy Tarr korábban soha nem látta a kiállítást, ezért ezt Schmidt Mária állításaként kell kezelni. A vizsgálható kérdés inkább az: milyen konkrét szakmai kifogások alapján született az eredeti döntés. 

Hétfőn pedig már közvetlenül a mentelmi jog működése kerül próbára: a négy képviselő mentelmi joga mellett a legfőbb ügyész személyéről is határozhatnak. A mentelmi jog felfüggesztése nem ítélet és nem előzetes bűnösségi megállapítás, hanem lehetővé teszi az eljárás folytatását. Magyar esetében ezért a politikai kommunikációnál jóval fontosabb lesz, milyen bizonyítékokat tár fel és milyen jogi következtetésre jut majd a hatóság. 

 

Vendégeink: Both Hunor, Máté Patrik, ifj. Lomnici Zoltán

 

 

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