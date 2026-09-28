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Hankó Balázs felesége megszólalt: együtt mennek végig ezen az úton

A politikai kommunikáció könnyen csinál egy emberből „ügyet”, „gyanúsítottat” vagy akár „bűnözőt”. Hankó Balázs felesége azonban egy másik képet mutatott: férjről és apáról beszélt, akit családja akkor sem hagy magára, amikor a politika már ítéletszerű mondatokat használ róla.

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Hankó Balázs felesége nem jogi érvekkel próbálta bizonyítani férje ártatlanságát. Egyszerűen azt mondta el, mit tesz egy család, amikor egyik tagja egyik napról a másikra országos politikai konfliktus középpontjába kerül. Hankó Balázs családja mellette áll, gyermekei vele voltak a Parlamentben, majd családja akkor is elkísérte, amikor este megkapta az idézést és elindult a hatósághoz. 

Ez azért fontos, mert közben a politikai nyelv egészen más irányba ment. Magyar Péter Hankó Balázsról már „bűnözőként” beszélt, és azt állította, hogy a Fidesz bújtatja. Az első állítás jogerős ítélet hiányában politikai minősítés, a második pedig nehezen egyeztethető össze azzal az időrenddel, hogy Hankó ügyvédje írásban megadta tartózkodási helyét, és előre jelezte: ügyfele idézésre megjelenik. 

A Hankó Balázs mellett áll kijelentés családi kiállás, nem jogi felmentés. A kettőt nem szabad összekeverni. De ugyanilyen fontos, hogy a gyanút se keverjük össze a bűnösséggel. Magyarország alkotmányos rendjében az utóbbiról nem a miniszterelnök, nem a parlament és nem a televíziós stúdió dönt, hanem végső soron a bíróság. 

És itt válik a történet többé Hankó Balázs ügyénél.

Az állampolgár ugyanis könnyen kerülhet olyan helyzetbe, amikor ellene folyik eljárás, de még nem ítélték el. Ha a hatalom vezetője már ebben a szakaszban bűnözőként beszélhet valakiről, akkor az ártatlanság vélelme nem elvont jogászi probléma, hanem mindannyiunk személyes garanciája.

Hankó feleségének megbocsátásról szóló mondata ezért különös ellenpontja a politikai napnak. Miközben odafent már bűnözőkről, börtönről és bújtatásról szólt a vita, egy család egyszerűen azt mondta: mi akkor is mellette maradunk.

A kérdés Magyar Péter felé pedig rövid: ha a törvény előtti egyenlőség valóban alapelv, miért nevezi bűnözőnek azt, akit bíróság még nem ítélt el?

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