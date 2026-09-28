Magyar Péter mentelmi joga elbukott, most már nem politikusok, hanem az eljárás beszélhet

Magyar Péter hétfőn saját kérésére is elvesztette a mentelmi jog védelmét abban a telefonos ügyben, amely egy 2024-es budapesti szórakozóhelyi incidensből indult. A Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztése után az ügyészség már folytathatja vele szemben a büntetőeljárást, és gyanúsítottként is kihallgathatja. A Legfőbb Ügyészség szerint a 2024-es telefonos ügyben vizsgált magatartás alkalmas lehet a lopás törvényi tényállásának megvalósítására. Ez gyanú, nem jogerős megállapítás, a parlamenti döntés pedig nem Magyar bűnösségéről szólt.

Politikailag azonban ennél érdekesebb az a kettősség, amely Magyar saját megszólalásaiból rajzolódik ki. A parlamentben a törvény előtti egyenlőség fontosságát hangsúlyozta, és azt mondta, vállalja minden tettéért a felelősséget. Ugyanakkor saját eljárását már annak érdemi lefolytatása előtt politikai karaktergyilkossági kísérletként írta le, az ügyészséget pedig az „orbáni maffia” kiszolgálásával vádolta.

A Legfőbb Ügyészség erre külön közleményben reagált, amelyben azt hangsúlyozta, hogy működésének mércéje a törvényesség, a pártatlanság és a törvény előtti egyenlőség.

A politikai kérdés ezért most már egyszerűbb, mint a parlamenti retorika: ha Magyar Péter valóban azt vallja, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő, akkor saját ügyében is el kell viselnie ugyanazt az eljárást, amelynek alkalmazását politikai ellenfeleinél természetesnek tartja.