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Egyetlen hónap alatt 21 ezerrel csökkent a foglalkoztatottak száma

Május óta 4,3%-ról 4,7%-ra emelkedett a munkanélküliségi ráta, miközben a foglalkoztatottak száma átlagosan közel 40 ezer fővel csökkent a tavalyi év azonos időszakához képest — derült ki a a HírTV Napindító című műsorából, ahol Sebestyén Géza közgazdász elemezte a hazai munkaerőpiac és az ingatlanpiac romló mutatóit.

  • Napindító
  • 3 órája
  • Frissítve: 3 órája
  • Forrás: HírTV
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A szakértő rámutatott, hogy a negatív folyamatok mögött a gazdaság stagnálása, a gyárbezárások és az új beruházások elmaradása állnak, amit sem a választási ciklusok, sem a szezonális hatások nem magyaráznak. Bár az álláshelyek mintegy 2,1%-a továbbra is betöltetlen, a földrajzi és szakképzettségbeli eltérések miatt a kereslet és a kínálat nem találkozik egymással, így az állástalanok 33,7%-a már több mint egy éve hiába keres munkát. A helyzet különösen a nőket és a fiatalokat érinti hátrányosan: az utóbbi korosztály körében a munkanélküliség pár hónap alatt 16%-ra ugrott.

 

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