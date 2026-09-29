Egyetlen hónap alatt 21 ezerrel csökkent a foglalkoztatottak száma

A szakértő rámutatott, hogy a negatív folyamatok mögött a gazdaság stagnálása, a gyárbezárások és az új beruházások elmaradása állnak, amit sem a választási ciklusok, sem a szezonális hatások nem magyaráznak. Bár az álláshelyek mintegy 2,1%-a továbbra is betöltetlen, a földrajzi és szakképzettségbeli eltérések miatt a kereslet és a kínálat nem találkozik egymással, így az állástalanok 33,7%-a már több mint egy éve hiába keres munkát. A helyzet különösen a nőket és a fiatalokat érinti hátrányosan: az utóbbi korosztály körében a munkanélküliség pár hónap alatt 16%-ra ugrott.