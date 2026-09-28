A Tisztítótűz legfontosabb kérdése: ki mondhatja ki előre, hogy valaki bűnös?

Magyar Péter egyik központi politikai vállalása az elszámoltatás, és a Tisztítótűz művelet ennek látványos politikai keretet ad. A probléma nem az, hogy Hankó Balázs vagy Seszták Miklós ellen eljárás indulhat. Ha van megalapozott gyanú, annak ki kell vizsgálódnia. A kényelmetlen pont az, hogy Magyar már a parlamenti döntés előtt korrupt politikusokként beszélt róluk, miközben saját ügyében a törvény előtti egyenlőség mellett érvelt.

Ez nem puszta szóhasználati vita. A miniszterelnök a végrehajtó hatalom vezetője. Ha ő egy folyamatban lévő büntetőeljárás érintettjét már előre bűnösként keretezi, akkor az emberek számára elmosódhat a határ politikai kommunikáció és független igazságszolgáltatás között. Az ügyészség éppen néhány nappal korábban hangsúlyozta, hogy saját mércéje a törvényesség, a pártatlanság és a törvény előtti egyenlőség.

A parlamenti jelenetek ehhez adtak különös hátteret. Tisza képviselőinek nevetése Magyar telefonos ügyének felidézésekor önmagában nem bizonyít semmit, politikailag azonban nehezen illeszthető ahhoz a komoly üzenethez, hogy valóban mindenkit azonos mércével kell kezelni. Gulyás Virág kivezetése pedig újabb kérdést tett az asztalra: mi történik akkor, amikor valaki a karzatról vitatja a miniszterelnök róla tett kijelentését? A házszabály betartatása jogos parlamenti feladat, de Magyar állításának igazságtartalma ettől még külön ellenőrizendő kérdés marad.

És itt válik az egész ügy hétköznapi problémává. Az állampolgárnak nem az a legfontosabb, hogy melyik párt képviselője kerül eljárás alá, hanem hogy biztos lehessen abban: ugyanaz a törvény vonatkozik kormányfőre, ellenzéki politikusra és egyszerű állampolgárra, és senkit nem a politikai hatalom nevez ki előre bűnösnek.

A kérdés tehát nem az, kell-e elszámoltatás. Hanem az: ha Magyar Péter valóban független igazságszolgáltatást akar, miért mond politikai ítéletet még azelőtt, hogy az igazságszolgáltatás megtette volna?

Műsorvezető:

Futó Boglárka

Vendégek:

Szepesfalvy Anna

Huth Gergely

Mesterházy Attila

Juhász Bence