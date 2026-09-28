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A Tisztítótűz legfontosabb kérdése: ki mondhatja ki előre, hogy valaki bűnös?

Az elszámoltatás demokratikus igény, az ítélethozatal viszont nem politikai hatáskör. Magyar Péter saját mentelmi ügyében jogállami mércéről beszél, miközben politikai ellenfeleit már az eljárások lezárása előtt korruptnak nevezi.

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Magyar Péter egyik központi politikai vállalása az elszámoltatás, és a Tisztítótűz művelet ennek látványos politikai keretet ad. A probléma nem az, hogy Hankó Balázs vagy Seszták Miklós ellen eljárás indulhat. Ha van megalapozott gyanú, annak ki kell vizsgálódnia. A kényelmetlen pont az, hogy Magyar már a parlamenti döntés előtt korrupt politikusokként beszélt róluk, miközben saját ügyében a törvény előtti egyenlőség mellett érvelt. 

Ez nem puszta szóhasználati vita. A miniszterelnök a végrehajtó hatalom vezetője. Ha ő egy folyamatban lévő büntetőeljárás érintettjét már előre bűnösként keretezi, akkor az emberek számára elmosódhat a határ politikai kommunikáció és független igazságszolgáltatás között. Az ügyészség éppen néhány nappal korábban hangsúlyozta, hogy saját mércéje a törvényesség, a pártatlanság és a törvény előtti egyenlőség. 

A parlamenti jelenetek ehhez adtak különös hátteret. Tisza képviselőinek nevetése Magyar telefonos ügyének felidézésekor önmagában nem bizonyít semmit, politikailag azonban nehezen illeszthető ahhoz a komoly üzenethez, hogy valóban mindenkit azonos mércével kell kezelni. Gulyás Virág kivezetése pedig újabb kérdést tett az asztalra: mi történik akkor, amikor valaki a karzatról vitatja a miniszterelnök róla tett kijelentését? A házszabály betartatása jogos parlamenti feladat, de Magyar állításának igazságtartalma ettől még külön ellenőrizendő kérdés marad.

És itt válik az egész ügy hétköznapi problémává. Az állampolgárnak nem az a legfontosabb, hogy melyik párt képviselője kerül eljárás alá, hanem hogy biztos lehessen abban: ugyanaz a törvény vonatkozik kormányfőre, ellenzéki politikusra és egyszerű állampolgárra, és senkit nem a politikai hatalom nevez ki előre bűnösnek.

A kérdés tehát nem az, kell-e elszámoltatás. Hanem az: ha Magyar Péter valóban független igazságszolgáltatást akar, miért mond politikai ítéletet még azelőtt, hogy az igazságszolgáltatás megtette volna?

 

Műsorvezető:

Futó Boglárka

Vendégek: 

Szepesfalvy Anna

Huth Gergely

Mesterházy Attila

Juhász Bence 

 

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