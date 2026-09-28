A mentelmi-ügy margójára

A szakértő kiemelte, hogy a mentelmi jog alapvető célja a parlament zavartalan működésének és a képviselői szabad véleménynyilvánításnak a biztosítása, nem pedig a köztörvényes bűncselekmények elfedése. Hankó Balázs ügyében – ahol a vád hűtlen kezelés – a jogi védettség feloldása esetén a hatóságok akár kényszerintézkedéseket vagy letartóztatást is foganatosíthatnak, míg Magyar Péter esetében egy vétségi alakzatú, lopási vád miatti ügyről van szó. Ifj. Lomnici Zoltán hangsúlyozta: a mentelmi jog felett nem a képviselő, hanem kizárólag az Országgyűlés rendelkezik, az ügyek megítélésénél pedig a jogegyenlőség elve és a szigorú bírósági gyakorlat az irányadó.