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Mentelmi jog nélkül folytatódhatnak az eljárások, de bírósági ítélet még egyik ügyben sincs

Három politikus, három külön ügy, mégis könnyű egyetlen politikai történetté összemosni őket. A mentelmi jog felfüggesztése azonban csak azt dönti el, folytatható-e az eljárás, nem azt, hogy ki bűnös.

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A mentelmi jog ügyében hétfőn egyetlen parlamenti ülésen döntöttek Magyar Péter, Hankó Balázs és Seszták Miklós sorsának egy fontos, de nem végső jogi kérdéséről. A Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztése saját kérésével is összhangban történt, miközben Hankó és Seszták ügyében az ellenzéki pártok politikai indíttatásról beszélnek. A jogi valóság ennél prózaibb: a parlament nem bűnösségről, hanem az eljárás akadályának megszüntetéséről döntött. 

 

A Seszták Miklós őrizetbe vétele megmutatja, milyen gyorsan lehet politikai szimbólummá tenni egy büntetőeljárási lépést. Az ügyvédje által megerősített őrizetbe vétel súlyos fejlemény, de továbbra sem ítélet. Ugyanez fordítva is igaz: attól, hogy a Hankó Balázs koncepciós eljárásról beszélt állítás erős politikai üzenet, még nem cáfolja önmagában az ügyészség gyanúját. A kettő között a bizonyítékoknak, majd végső soron a bíróságnak kell rendet tennie. 

 

És éppen ez a mentelmi jog felfüggesztésének következményei mögötti nagyobb kérdés. Egy jogállamban sem az ügyészségi közlemény, sem a politikusi sajtótájékoztató nem lehet végső ítélet. Ha a hatalom politikai győzelemként kezeli az eljárást, az ugyanúgy kérdéseket vet fel, mint amikor az érintett már a bizonyítás előtt koncepciós ügynek minősíti azt.

 

A valódi próba most kezdődik: ugyanaz a bizonyítási mérce érvényesül-e Magyar Péter, Hankó Balázs és Seszták Miklós ügyében, függetlenül attól, ki ül éppen kormányon és ki ellenzékben?

 

Vendégeink: 
Dornfeld László vezető elemző, Alapjogokért Központ 
Halász Gábor kiskutas polgármestere

Panyi Miklós frakcióvezető-helyettes, Fidesz

 

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