Mentelmi jog nélkül folytatódhatnak az eljárások, de bírósági ítélet még egyik ügyben sincs

A mentelmi jog ügyében hétfőn egyetlen parlamenti ülésen döntöttek Magyar Péter, Hankó Balázs és Seszták Miklós sorsának egy fontos, de nem végső jogi kérdéséről. A Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztése saját kérésével is összhangban történt, miközben Hankó és Seszták ügyében az ellenzéki pártok politikai indíttatásról beszélnek. A jogi valóság ennél prózaibb: a parlament nem bűnösségről, hanem az eljárás akadályának megszüntetéséről döntött.

A Seszták Miklós őrizetbe vétele megmutatja, milyen gyorsan lehet politikai szimbólummá tenni egy büntetőeljárási lépést. Az ügyvédje által megerősített őrizetbe vétel súlyos fejlemény, de továbbra sem ítélet. Ugyanez fordítva is igaz: attól, hogy a Hankó Balázs koncepciós eljárásról beszélt állítás erős politikai üzenet, még nem cáfolja önmagában az ügyészség gyanúját. A kettő között a bizonyítékoknak, majd végső soron a bíróságnak kell rendet tennie.

És éppen ez a mentelmi jog felfüggesztésének következményei mögötti nagyobb kérdés. Egy jogállamban sem az ügyészségi közlemény, sem a politikusi sajtótájékoztató nem lehet végső ítélet. Ha a hatalom politikai győzelemként kezeli az eljárást, az ugyanúgy kérdéseket vet fel, mint amikor az érintett már a bizonyítás előtt koncepciós ügynek minősíti azt.

A valódi próba most kezdődik: ugyanaz a bizonyítási mérce érvényesül-e Magyar Péter, Hankó Balázs és Seszták Miklós ügyében, függetlenül attól, ki ül éppen kormányon és ki ellenzékben?

Vendégeink:

Dornfeld László vezető elemző, Alapjogokért Központ

Halász Gábor kiskutas polgármestere

Panyi Miklós frakcióvezető-helyettes, Fidesz