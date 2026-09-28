Magyar Péter az első magyar miniszterelnök, akinek felfüggesztették a mentelmi jogát

Felfüggesztette Magyar Péter mentelmi jogát az országgyűlés. A legfőbb ügyészség azért kérte ki a miniszterelnök mentelmi jogát, mert a gyanú szerint két évvel ezelőtt egy fővárosi szórakozóhelyen elvette egy őt kamerázó férfi telefonját. A mentelmi bizottság hétfőn nem javasolta a kormányfő mentelmi jogának kiadását, de a parlament végül megszavazta azt.

Ezzel Magyar Péter az első magyar miniszterelnök, akinek felfüggesztették a mentességét. A miniszterelnök a parlamentben azt állította, hogy nem követett el bűncselekményt.