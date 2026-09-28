Újabb név került elő, de most nem a politikai ítéletnek, hanem a bizonyítékoknak kell következniük

Varga-Bajusz Veronika neve azért különösen jelentős, mert éveken át a felsőoktatási és ifjúsági terület egyik vezető kormányzati szereplője volt. Sajtóinformációk szerint Varga-Bajusz Veronika gyanúsítotti kihallgatása várható, de a sajtóinformációk Varga-Bajusz Veronikáról jelenleg gyorsabban haladnak, mint a nyilvánosan hozzáférhető hatósági tájékoztatás.

Ez pontosan az a helyzet, ahol a politikának fegyelmeznie kellene magát. A Varga-Bajusz Veronika büntetőeljárás lehetőségéből ugyanis még nem következik sem bűnösség, sem az, hogy más, már ismert ügyekkel kapcsolatban áll. Ezeket csak a nyomozás konkrét adatai dönthetik el.

És itt jön a nagyobb összefüggés. Az elmúlt napokban több korábbi kormányzati szereplő ügyében is mentelmi, nyomozati vagy gyanúsítotti kérdések kerültek napirendre. Ettől még nem válik automatikusan igazolttá az a politikai állítás, hogy szervezett leszámolás zajlik, de minél több korábbi politikus kerül eljárás alá, annál fontosabbá válik a hatóságok részletes, ellenőrizhető és politikától független indokolása.

Mert az emberek számára nem az a kérdés, melyik tábor örül vagy háborodik fel egy újabb név hallatán. Az a kérdés, hogy ugyanazok a bizonyítási és eljárási szabályok érvényesülnek-e mindenkivel szemben.

A kérdés tehát most egyszerű: milyen konkrét tény és milyen konkrét gyanú alapján hallgathatnák ki Varga-Bajusz Veronikát?