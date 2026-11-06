Ruff Bálint nem válaszolt a HírTV-nek az ügynökbotrány felelősségét firtató kérdésre

Az ügynökbotrány politikai felelőssége került a pénteki vita középpontjába. Szűcs Gábor szerint ki kell vizsgálni, milyen előkészítés és esetleges politikai nyomásgyakorlás mellett indult el november 4-én a nyitottaktak.hu. Az ügynökakták közzétételekor 164 téves besorolás történt: megfigyeltek neve is a hálózati személyek közé került. A HírTV kérdésére Ruff Bálint miniszter nem adott választ. A HírTV helyszíni beszámolója.

A technikai hiba kijavítása lezárhatja az ügyet?

Cseh Gergő Bendegúz főigazgató elismerte a hibát, elnézést kért, és közölte, hogy felajánlja lemondását. Az intézmény pénteki tájékoztatása szerint az adatbázist már javították. A Fidesz azonban azt is vizsgálná, ki hagyta jóvá a közzététel időpontját, és megfelelő volt-e az előzetes ellenőrzés. Magyar Péter miniszterelnök korábban bocsánatot kért Lezsák Sándortól. A politikai felelősség megállapításához a döntési folyamat tényszerű feltárására van szükség. Az Infostart összefoglalója.