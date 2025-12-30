Exkluzív interjút adott a Lelátó stábjának Dárdai Pál

Dárdai Pál nevét Berlinben és Budapesten is fogalomként emlegetik. Az interjúban a szakember kendőzetlen őszinteséggel beszél arról az időszakról, amikor a Hertha BSC vezetőedzőjeként a legnagyobb nyomás alatt kellett teljesítenie. Kifejti, hogy bár a profi sport világa gyakran hálátlan, számára a szakmai alázat és a kemény munka mindig kifizetődik.

Vajon miért éppen most, és miért éppen a lila-fehérek?

A Hertha egykori "mindenese" felfedte azt is, mi zajlott a háttérben az elmúlt időszakban, és mi az a különleges ígéret, amely végül visszahozta őt a magyar futball vérkeringésébe. Mot pedig fellebben a fátyol egy évekkel ezelőtti ígéretről is, amely az Újpest megújulásához köti. Dárdai őszintén beszél arról is, miért mondott nemet számtalan csábító európai ajánlatra, és miért választotta a kockázatosabb, de szívéhez közelebb álló utat.

A beszélgetés egyik központi témája a család:

Dárdai büszkén mesél fiairól, akik szintén a futballpályán találták meg hivatásukat, és hangsúlyozza, hogy szülőként és edzőként is a legfontosabbnak a belső motivációt és a kitartást tartja.

A magyar labdarúgó-válogatott kapcsán Dárdai optimistán nyilatkozik.

Elismeri azt a szisztematikus építkezést, amely az elmúlt években jellemezte a nemzeti tizenegyet, és kiemeli, hogy a nemzetközi szintű eredményekhez elengedhetetlen a stabil alapok és a megfelelő mentalitás megléte. Az interjúból megismerhetjük a "Dárdai-filozófiát" is: a fegyelem, a taktikai érettség és a közösségi erő fontosságát. A szakember arra is kitér, hogyan piheni ki a kispad okozta fáradalmakat, és mi az, ami jelenleg a leginkább motiválja őt a sport világában, legyen szó utánpótlás-nevelésről vagy tanácsadásról