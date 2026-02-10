A Nemzet Órája

Jaber, a hazai hip-hop színtér ismert arca, akinek dalai gyakran személyes élményekből és társadalmi tapasztalatokból építkeznek. A rapper ezúttal nem koncerten, hanem a slap fight MMA gála közönségében tűnt fel. A lelátón pedig teltházzal folytak a mérkőzések.

Lukács Nikolasz szervezője és résztvevője is volt a küzdelemnek. A Róka névre hallgató harcos hamar a földre vitte ellenfelét ezzel pedig - az előzetes szakértői esélylatolgatásnak megfelelően - megszerezte a győzelmet. Az MMA-ra váltott kétszeres VB-ezüstérmes, Európa-bajnok judos, Mészáros Anett pedig egy férfival lépett a ringbe.

A slap fight, vagyis a pofoncsata egy küzdősport-szerű versenyforma, ahol a felek felváltva, nyitott tenyérrel mérnek ütéseket egymás arcára, szigorú szabályok és bírói felügyelet mellett. Az MMA-gálák egyre népszerűbbek hazánkban, és a szervezők úgy látják, hogy rengeteg ember érdeklődik a sport iránt.

A gálán bemutatkozott a miniszterelnök rajzával ellátott karóra, ami a küzdősport rendezvényszervező cég megkeresésére a magyar óragyártó együttműködésével készült el. A népszerűsége pedig vitathatatlan, számos MMA harcos hordja ezeket az órákat.