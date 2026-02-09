A XXV. Téli Olimpia legérdekesebb történései

A Lelátó legújabb adásában többek között NB I-es futballmérkőzések, női vízilabda Európa-bajnokság, a Tour de Hongrie kerékpáros körverseny, és a XXV. Téli Olimpia került terítékre.
Cipetic büntetett a hajrában, nyert a Kisvárda a Barcika ellen, a Debrecen felzárkózott az ETO mögé, és már dobogós. Újabb fontos bajnoki pontokat hullajtott a listavezető ETO. A Ferencváros győzött az Újpest elleni derbin és a tabella élére ugrott. Felcsúton győzött a Zalaegerszeg. Zsinórban másodszor győzött a Nyíregyháza és elmozdult a kiesőzónából, a DVTK visszacsúszott a kieső helyre.
Az Európa-bajnoki ezüstérmes női vízilabda-válogatottat köszöntötték Budapesten, a Lelátóban megszólaltak a portugáliai kontinensviadal magyar sztárjai.
Mindhárom magyar csapat győzött a BL-ben, magabiztos győzelmével negyeddöntős a Győr, győzelmével továbblépett csoportjából a DVSC, sorozatban negyedik győzelmét aratta a Ferencváros.
A legnagyobb magyar országúti kerékpáros körversenyen idén a dél-magyarországi vidék kapott nagyobb hangsúlyt. Gyuláról indul és Veszprémbe érkezik meg a 47. Tour de Hongrie mezőnye.
Megkezdődött Milánóban a XXV. Téli Olimpia, kollégánk, Mile Zsombor a helyszínről jelentkezett a legérdekesebb történésekkel.
Hatalmas sikere volt idén is az Ügetőfarsangnak, amin a Radar műsorvezetője, Eper Márton a második helyen végzett.
Repültek a pofonok, valamint az ütések a ringben, igazi harcosok vették birtokba a csepeli Kozma István Birkózó Akadémiát.
Mara és László számára az időskor nem jelenti azt, hogy leáldoztak az öröm és az aktivitás évei. Táncolni kezdtek, és ezzel nemcsak maguknak, másoknak is mosolyt csalnak az arcára. Mára a Városligeti Műjégpálya megkerülhetetlen szereplőivé váltak, az arra járók gyakran gyönyörködnek táncukban.