A XXV. Téli Olimpia legérdekesebb történései

A Ferencváros győzött, a Győr döntetlent játszott, a fővárosi zöld-fehérek vezetik a labdarúgó Fizz Liga tabelláját

Cipetic büntetett a hajrában, nyert a Kisvárda a Barcika ellen, a Debrecen felzárkózott az ETO mögé, és már dobogós. Újabb fontos bajnoki pontokat hullajtott a listavezető ETO. A Ferencváros győzött az Újpest elleni derbin és a tabella élére ugrott. Felcsúton győzött a Zalaegerszeg. Zsinórban másodszor győzött a Nyíregyháza és elmozdult a kiesőzónából, a DVTK visszacsúszott a kieső helyre.

A férfiak után a nők is ezüstérmesek lettek a vízilabda Európa-bajnokságon

Az Európa-bajnoki ezüstérmes női vízilabda-válogatottat köszöntötték Budapesten, a Lelátóban megszólaltak a portugáliai kontinensviadal magyar sztárjai.

Félig tele a pohár a kézilabdázóknál

Mindhárom magyar csapat győzött a BL-ben, magabiztos győzelmével negyeddöntős a Győr, győzelmével továbblépett csoportjából a DVSC, sorozatban negyedik győzelmét aratta a Ferencváros.

Bemutatták a Tour de Hongrie útvonalát

A legnagyobb magyar országúti kerékpáros körversenyen idén a dél-magyarországi vidék kapott nagyobb hangsúlyt. Gyuláról indul és Veszprémbe érkezik meg a 47. Tour de Hongrie mezőnye.

XXV. Téli Olimpia Milánóból és Cortina D'Ampezzóból

Megkezdődött Milánóban a XXV. Téli Olimpia, kollégánk, Mile Zsombor a helyszínről jelentkezett a legérdekesebb történésekkel.

Ügetőfarsang a Kincsem Parkban

Hatalmas sikere volt idén is az Ügetőfarsangnak, amin a Radar műsorvezetője, Eper Márton a második helyen végzett.

Igazi harcosok vették birtokba az arénát

Repültek a pofonok, valamint az ütések a ringben, igazi harcosok vették birtokba a csepeli Kozma István Birkózó Akadémiát.

Jégtánc 70 felett

Mara és László számára az időskor nem jelenti azt, hogy leáldoztak az öröm és az aktivitás évei. Táncolni kezdtek, és ezzel nemcsak maguknak, másoknak is mosolyt csalnak az arcára. Mára a Városligeti Műjégpálya megkerülhetetlen szereplőivé váltak, az arra járók gyakran gyönyörködnek táncukban.