Lelátó - Kiéleződött a bajnoki címért történő versenyfutás a Fizz Ligában

Hiába nyert hazai pályán 2–0-ra a Ferencvárosi TC, idegenben 4–0-s vereséget szenvedett, így búcsúzott az EL küzdelmeitől.
A Fradi döntetlent játszott Kisvárdán, míg az ETO FC Győr győzni tudott a sereghajtó Kazincbarcikai SC ellen. Az ETO így hárompontos előnnyel vezeti a Fizz Liga tabelláját.
A női kézilabda NB I rangadóján döntetlent játszott egymással a Ferencváros és a Győri Audi ETO KC. A győri lányok ezzel megőrizték első helyüket a bajnokságban, és nagy lépést tettek az újabb bajnoki cím felé.