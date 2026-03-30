Lelátó - Schön Szabolcs góljával nyert a válogatott, Péni István csúcsot döntött

A Lelátó adása a hazai sportélet legfrissebb sikereit vette górcső alá. A fókuszban a magyar labdarúgó-válogatott Szlovénia elleni 1–0-s győzelme állt, ahol Schön Szabolcs, a nagy visszatérő gólja és Marco Rossi újoncainak bemutatkozása mellett a Puskás Aréna felfokozott hangulata is megelevenedett.

A magazin beszámolt továbbá a Gerevics–Kovács–Kárpáti vívó világkupáról, ahol Szilágyi Áron pályafutása 43. érmét megszerezve állhatott dobogóra, valamint hírt adtak Kucsera Gábor új, para kajak-kenu szakosztályának indulásáról is.