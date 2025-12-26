Idén is meghirdette hagyományos Betlehem készítő pályázatát az Egri Érseki Palota, amely február 2-ig látogatható az intézmény aulájában. A gyerekek változatos módokon dolgozták fel az ismert történetet.
A Betlehem készítés hagyománya hosszú évszázadokra nyúlik vissza és máig töretlen népszerűségnek örvend. Az Egri Érseki Palotában is hagyományosan pályázatot írnak ki.
A közös munka nem csak közelebb hozza egymáshoz a fiatalokat, de az egyház tanításait vagyis az egymásra való odafigyelést és a segítségnyújtást is erősíti. Változatos és kreatív formában dolgozzák fel Jézus születésének történetét.
A különleges, nemezből készült győztes alkotás és a másik két dobogós Betlehem mellett számos különdíjat is odaítélt a zsűri. A pályamunkákból álló kiállítást 2026. február 2-ig tekinthetik meg az érdeklődők az Egri Érseki Palota aulájában.