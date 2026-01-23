Csillagászok felfedezték: a Star Wars Tatooinja létezik

Star Wars rajongók, figyelem! Feltárul a Tatooine-rendszer kétcsillagos bolygójának eredete!

A Star Wars filmekből már jól ismert Tatooine bolygójának egén két csillag ragyog. Az ilyen bolygórendszerek nemcsak a filmekben léteznek, hanem a valóságban is. Rejtély azonban, hogy miként alakulhatnak ki ezek a bolygók az egymás körül keringő két csillag dinamikus környezetében. Ennek megoldásához jutott most egy lépéssel közelebb a Kóspál Ágnes által vezetett nemzetközi kutatócsoport.

A Hun-Ren CSFK Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet kutatócsoportja nemzetközi együttműködésben vizsgálta a Bika csillagképben található DQ Tauri jelű ikercsillagot a James Webb Űrtávcső adatai segítségével. A rendszer két egyforma, fiatal csillagból áll, amelyek elnyúlt pályán minden két hétben megkerülik egymást. Körülöttük porból és gázból álló korong van, amely az exobolygók, azaz Naprendszerünkön kívüli bolygók szülőhelye.

Az űrtávcső segítségével a kutatók többször is megmérték a korong tulajdonságait. Azt találták, hogy a korong belső pereme a kettőscsillag pályájával összhangban pulzál: néha távolabb van a csillagoktól, hidegebb, és laposabb, máskor közelebb kerül a csillagokhoz és forróbb, vastagabb lesz. Azaz a fiatal csillagok körüli korongok sokkal változékonyabbak, mint azt eddig a kutatók gondolták.