Feláldozták a saját fiukat a Beckham-márka oltárán? Brooklyn szerint a gyerekkora egy kész tortúra volt

Brooklyn Beckham január 19-én robbantotta a bombát, amikor az Instagramon vallott arról: a világszerte imádott, tökéletesnek hitt Beckham-család valójában csak egy profin felépített hazugság. A 26 éves fiú szerint a szülei számára a multi-milliós családi márka mindig is előbbre való volt, mint az ő személyes érzései, és most végleg megelégelte, hogy bábként rángassák a látszat kedvéért.
A botrány akkor eszkalálódott, amikor Brooklyn Beckham egy váratlan hangvételű üzenetben kijelentette: évekig hallgatott, de szüleinek köszönhetően számtalan hazugság jelent meg róla és feleségéről, Nicola Peltzről. A konfliktus gyökerei a 2022-es esküvőig nyúlnak vissza, ahol Brooklyn egy milliárdos üzletember lányát vette feleségül, ami után a sajtó azonnal Victoria Beckham és a menye közötti feszültségről kezdett cikkezni. Brooklyn állítása szerint a szülei bármire képesek voltak, hogy fenntartsák a „tökéletes család” képét, még ha ez a fiukkal való kapcsolatukat is tönkretette.
A Beckham-család hivatalosan továbbra is a „hallgatás beleegyezés” taktikáját alkalmazza. David Beckham a davosi Világgazdasági Fórumon sem kívánt reagálni fia vádjaira, míg Victoria látszólag kiegyensúlyozottan irányítja ruhamárkájának bemutatóit. Brooklyn azonban egyértelművé tette: nem békülni akar, hanem végre a saját lábára állni.