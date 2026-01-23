Feláldozták a saját fiukat a Beckham-márka oltárán? Brooklyn szerint a gyerekkora egy kész tortúra volt

A botrány akkor eszkalálódott, amikor Brooklyn Beckham egy váratlan hangvételű üzenetben kijelentette: évekig hallgatott, de szüleinek köszönhetően számtalan hazugság jelent meg róla és feleségéről, Nicola Peltzről. A konfliktus gyökerei a 2022-es esküvőig nyúlnak vissza, ahol Brooklyn egy milliárdos üzletember lányát vette feleségül, ami után a sajtó azonnal Victoria Beckham és a menye közötti feszültségről kezdett cikkezni. Brooklyn állítása szerint a szülei bármire képesek voltak, hogy fenntartsák a „tökéletes család” képét, még ha ez a fiukkal való kapcsolatukat is tönkretette.

A tökéletesség ára: Amikor az üzlet fontosabb a családnál

A Beckham-család hivatalosan továbbra is a „hallgatás beleegyezés” taktikáját alkalmazza. David Beckham a davosi Világgazdasági Fórumon sem kívánt reagálni fia vádjaira, míg Victoria látszólag kiegyensúlyozottan irányítja ruhamárkájának bemutatóit. Brooklyn azonban egyértelművé tette: nem békülni akar, hanem végre a saját lábára állni.