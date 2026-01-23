Rangos nemzetközi versennyel indítják a 2026-os esztendőt a magyar szumósok: január 25-én rendezik meg a hagyományos Érd Kupa viadalt, amely évek óta kiemelt állomása a hazai és nemzetközi versenynaptárnak.



Ancsin László, a Magyar Sumo Szakszövetség elnöke szerint az év eleji megmérettetés komoly szakmai jelentőséggel bír. Mint fogalmazott, a szezon már rögtön komoly feladattal indul, hiszen az Érd Kupa nem csupán egy újabb verseny, hanem fontos visszajelzés a sportolók és a szakmai stáb számára egyaránt. Bár ilyenkor még nem dől el minden, jól láthatóvá válik, ki milyen állapotban van, milyen irányba tart, és mire lehet számítani az adott évben.



Az Érd Kupa határozottan nemzetközi megmérettetésnek számít, hiszen a hazai versenyzők mellett külföldi sportolók is rajthoz állnak. Ez lehetőséget ad arra, hogy a magyar szumósok ne csak egymás között, hanem nemzetközi összevetésben is felmérjék tudásukat és aktuális formájukat. Az ilyen jellegű tapasztalatok különösen értékesek, mivel reális képet adnak a nemzetközi mezőnyhöz viszonyított helyzetről.