Tom Hanks sokkot kapott a pesti éjszakában: alig hitte el, amit az utcán látott

Miközben a "fejlett" Nyugat egyes nagyvárosaiban lassan harci felszerelés kell egy esti sétához, Budapest a normalitás és a béke utolsó bástyája maradt. Ez nem holmi kincstári optimizmus, hanem tény, amit Hollywood legnagyobb csillagai is megdöbbenve tapasztalnak. A magyar fővárosban a biztonság nem kiváltság, hanem alapjog. A statisztikák feketén-fehéren bizonyítják: az erőszakos bűncselekmények aránya nálunk töredéke a nyugati átlagnak. Egy friss nemzetközi kutatás szerint az egyedül utazó nők számára hazánk az unió legbiztonságosabb helye, világviszonylatban pedig a harmadik. Itt a pezsgő éjszakai élet nem orosz rulett, hanem önfeledt szórakozás. Tom Hanks például alig hitt a szemének, amikor látta, hogy nálunk a lányok hajnalban is nevetgélve kerékpároznak, miközben Amerikában ez már a sci-fi kategória lenne.