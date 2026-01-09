Tom Hanks sokkot kapott a pesti éjszakában: alig hitte el, amit az utcán látott

Amíg a nyugati nagyvárosokban lassan csak kísérettel mernek utcára lépni az emberek, addig Budapest a béke szigete maradt. Ezt nem mi mondjuk, hanem azok a hollywoodi világsztárok, akik döbbenten tapasztalják, hogy nálunk a szabadság nem csak üres szólam. Tom Hanks és Arnold Schwarzenegger is rajong a magyar biztonságért.
Miközben a "fejlett" Nyugat egyes nagyvárosaiban lassan harci felszerelés kell egy esti sétához, Budapest a normalitás és a béke utolsó bástyája maradt. Ez nem holmi kincstári optimizmus, hanem tény, amit Hollywood legnagyobb csillagai is megdöbbenve tapasztalnak. A magyar fővárosban a biztonság nem kiváltság, hanem alapjog. A statisztikák feketén-fehéren bizonyítják: az erőszakos bűncselekmények aránya nálunk töredéke a nyugati átlagnak. Egy friss nemzetközi kutatás szerint az egyedül utazó nők számára hazánk az unió legbiztonságosabb helye, világviszonylatban pedig a harmadik. Itt a pezsgő éjszakai élet nem orosz rulett, hanem önfeledt szórakozás. Tom Hanks például alig hitt a szemének, amikor látta, hogy nálunk a lányok hajnalban is nevetgélve kerékpároznak, miközben Amerikában ez már a sci-fi kategória lenne.