Hatalmas változás a pécsi gyermekklinikán: így teszik könnyebbé a gyerekek kórházi napjait

A gyógyuláshoz nemcsak gyógyszerekre és kezelésekre van szükség, hanem biztonságos, barátságos környezetre is. A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinikáján most új játszó- és közösségi tereket alakítottak ki, amelyek segítik a kis betegek rehabilitációját és könnyebbé tenni a kórházi napokat.

A játszószoba kialakításához több helyi támogató és vállalkozó is hozzájárult. A felújítás során a helyiséget teljesen átalakították, hogy egy modern, gyermekbarát tér jöhessen létre.

A fejlesztések a Csodalámpa Alapítvány támogatásával valósultak meg, amely több mint húsz éve segíti a súlyosan beteg gyermekeket.

A gyermekgyógyászati klinikán évente több tízezer kis beteg fordul meg, ezért különösen fontos, hogy a várakozás ideje is barátságos környezetben teljen.