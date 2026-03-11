Tarnai Richárd, a Fidesz jelöltje a dél-pestiek hangját akarja bevinni a parlamentbe

Tarnai Richárd (Fidesz–KDNP) jelenleg Pest vármegye főispánja és a kormánypártok hivatalos országgyűlési képviselőjelöltje a 2026-os választásokon Budapest 8. számú egyéni választókerületében (Kispest). Aktuális politikai szerepkörei: főispán: 2011 óta vezeti a Pest Vármegyei Kormányhivatalt (korábban kormánymegbízottként).

Képviselőjelölt (2026): A Fidesz 2026. januári jelöltbemutatóján jelentették be, hogy ő indul a kispesti körzetben.