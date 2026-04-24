Hetek óta hatalmas küzdelem folyik a Balti-tenger német partvidékén. Egy hosszúszárnyú fiatal bálna szabadságáért harcolnak az emberek, miközben az óriás emlős vergődik a sekély vízben. A legyengült, megrémült állat esélyeit rontja, hogy kevés energiája maradt táplálkozás nélkül és minden újabb mentési próbálkozás stresszt okoz neki.

Timmyt először március 3-án észlelték a sekély vízben, aztán március végén érte el mostani helyzét. Azóta többféle módon próbálták visszaterelni a nyílt tengerre. Egyik ilyen alkalommal például kotrógépekkel járatot vájtak a homokba, ami sikeresnek bizonyult és Timmy kiszabadult. De rövid időn belül megint visszatért a sekély vízbe. Ennek okát azóta is találgatják.

A púpos bálnák természetes élőhelye a nyílt, sós óceán, főként az Atlanti-óceán. Ezzel szemben a Balti-tenger sekélyebb, kevésbé sós, szűk kijáratokon kapcsolódik az Északi-tengerhez és zsúfoltabb hajóforgalmú térség.