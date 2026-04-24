Sokan rettegnek tőle, most mégis simogathatod és etetheted a győri állatkertben

A sülök első ránézésre félelmetesnek tűnhetnek a hosszú tüskéik miatt, ám valójában békés állatok. Hogy ezt bebizonyítsák a győri állatkert szakemberei azt találták ki, hogy a látogatók kézből etethetik meg a parkban lakó rágcsálókat.

Nem véletlen a nagy érdeklődés, hiszen nem sok helyen lehet így megetetni egy sült. Ennek talán egyik oka, hogy sokan félnek tőle, hiszen sok tévhit is kering az állattal kapcsolatban.

Egyik sajátossága a testét borító fekete-fehér tüskék sokasága. Ezek a módosult szőrszálak, igen hatásosak támadás esetén: ha az állat veszélyben érzi magát, tüskéit felborzolja és hangosan zörgeti, amennyiben a veszély nem szűnik meg, az állat a farát támadója felé fordítva hátrál, hogy megszúrja az ellenséget. Azonban a győri állatkertben ettől nem kell tartani, hiszen ezek a rágcsálók intelligensek, így ügyesen lehet őket tréningezni.

A győri állatkertben jelenleg hat felnőtt és két kölyök él, tehát összesen 8 sül található, egy olyan kifutóban, amely tele van ágakkal, vagy fadarabokkal, ez pedig nem véletlen.

A sülök látványetetése tehát minden nap 10 óra 30 perctől és délután fél öttől tekinthető meg.