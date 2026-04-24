Ikonikus ruhák, királyi emlékek: különleges kiállítással tisztelegnek II. Erzsébet előtt

A brit királyi család nagyszabású programsorozattal emlékezik II. Erzsébet királynő születésének 100. évfordulójára. A megemlékezések első állomásaként III. Károly király és Kamilla királyné egy különleges divatkiállítást tekintett meg, amely a néhai uralkodó ikonikus öltözködési stílusát és korszakos örökségét idézi fel.

Ruhák, kalapok, történelmi pillanatok és egy évszázad öröksége. A most megnyílt tárlat II. Erzsébet királynő életét és uralkodását mutatja be öltözékein keresztül, amelyek évtizedeken át a brit monarchia legismertebb jelképei közé tartoztak.



A kiállításon több mint háromszáz eredeti darab kapott helyet, köztük a néhai uralkodó esküvői ruhája, díszöltözetei, valamint számos olyan viselet is, amelyeket fontos állami eseményeken vagy nemzetközi látogatásokon hordott.



II. Erzsébetet világszerte ismerték élénk színű ruháiról és gondosan megtervezett megjelenéséről. Nem véletlenül mondta egyszer: azért öltözik feltűnően, hogy az emberek a tömegben is azonnal felismerhessék.

A tárlat ugyanakkor nem csupán ruhákról szól, hanem egy korszak történetéről is. II. Erzsébet királynő 1926. április 21-én született Londonban, és fiatal hercegnőként még senki sem sejthette, hogy a brit történelem egyik legmeghatározóbb uralkodója lesz. Élete fordulópontját nagybátyja, VIII. Eduárd lemondása hozta el 1936-ban, amikor édesapja, VI. György került a trónra, ezzel pedig Erzsébet vált a trónörökössé.