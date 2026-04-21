Így formálja a gondolatainkat az amerikai filmipar

Az amerikai filmipar olyan, mint egy hatalmas, láthatatlan konyha, amelyben Hollywood séfjei döntik el, mi kerüljön a világ asztalára. Ez a globális puha hatalom nem erőszakkal, hanem csillogó mesékkel éri el a kívánt társadalmi hatás mértékét, miközben a Hollywood által irányított kulturális export észrevétlenül írja át a helyi hagyományokat. Az értékrendbeli formálás során a filmes szórakoztatóipar egyetlen óriási globális faluvá gyúrja a világot, ahol az amerikai életmód válik az egyetlen követendő mintává.