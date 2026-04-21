Verbális inkontinencia a balliberális elitben: Tóta W. Árpád intellektusa a kocsmai vizelés szintjére süllyed

Amikor a HVG publicistája megszólal, a szavak nem építenek, hanem inkább úgy folynak szét, mint a megrepedt szennyvízcső tartalma a díszburkolaton. Tóta W. Árpád legutóbbi performansza a keresztény Magyarország kapcsán az intellektuális önmegsemmisítés tankönyvi példája, ahol a verbális agresszió már a gondolat hiányát hivatott elfedni.

A politikai bosszúvágy által szült börtönvíziók csupán a közírói színvonal süllyedése feletti kórjelek, amelyekben a baloldali véleményvezér stílusa a kocsmai szitkozódást próbálja magas művészetként eladni.