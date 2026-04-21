Engedélyeznék a genderpropagandát a magyar reklámokban?

Az Európai Unió Bírósága döntése értelmében a magyar gyermekvédelmi törvény alapjai rendültek meg, alig másfél héttel a választások lezárulta után. Az uniós joggal ellentétes ítélet kimondja, hogy a genderpropaganda médiában való korlátozása sérti a közösségi normákat.

A bíróság szerint a pedofil-nyilvántartás szigorú rendszere is az alapjogok sérelme alá tartozik, miközben a belső piaci szabályok érvényesülését is hiányolták. Brüsszel tehát sietve behajtotta a számlát.